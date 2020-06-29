للأعضاء فقط.. استعدادات نادى التجديف في أسوان لعودة العمل

مع تطبيق خطة التعايش وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، تستعد الأندية لافتتاح في بداية يوليو المقبل، بعد مرور عدة أشهر على إغلاقها، مع اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" استعدادات نادى التجديف والرياضيات المائية فى أسوان:قال محمد إبراهيم حسن، محامي وأمين صندوق بنادى التجديف والرياضيات المائية بأسوان، إنه بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سيتم تعليمات وزير الشباب والرياضة افتتاح الأندية فى أول يوليو المقبل، مما يستلزم الحافظ على صحة أعضاء الجمعية العمومية ورواد النادى والعاملين أيضًا، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل وجود 3 بوابات تعقيم، سيتم توزيعهم كالتالى: واحدة منهم على مدخل مبني النادى الاجتماعى، والثانية على بوابة الحديقة القبلية، والأخيرة ببوابة الحديقة البحرية للنادى.وأوضح لـ"الدستور"، أن من ضمن الإجراءات الوقائية التى سيتم اتباعها بعد استئناف العمل بالنادى إجراء الكشف الحرارى لجميع المتوافدين على النادى سواء من (الأعضاء أو العاملين)، وتحديد مسارات لدخول وخروج الأعضاء، للحد من التزاحم بين الأعضاء، بالإضافة إلى تطبيق نسبة الـ25 % للأماكن المغلقة بالنادى، والتى ستشمل حوالى 50 مقعدا، أما بالنسبة للأماكن المفتوحة لم يتم تحديد نسبة، ولكن سيتم مراعاة المسافات بين المقاعد والمنضدات والأخرى، لمنع حدوث أى زحام أو تكدسات وللحفاظ على صحة الأعضاء.وتابع، أنه تم انشاء إدارة للسلامة والصحة المهنية، وهي تضم مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل النادى، والتى منها ارتداء الواقيات الشخصية، وعمليات التعقيم والتطهير وغيرها، حيث إنه يقع على عاتق الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها تنفيذ الإجراءات كاملة أمام لجان التفتيش.واستكمل: أن مع استئناف العمل مرة أخرى بالنادى، ونظرًا لتحديد الدولة لنسبة الـ25 % من الطاقة الاستيعابية فقط وتشغيلها، فإنه سيفتح أبوابه للأعضاء فقط والحاصلين على كارنيهات العضوية وتم تجديدها، وأنه تم إلغاء التذاكر التى كانت تمكن غير الأعضاء من الدخول للنادى، أما الذين لما يجددوا كارنيهات العضوية فإنه سيتم توجيههم عن طريق الأمن إلى مكتب الاشتراكات لتجديدها.