رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للأعضاء فقط.. استعدادات نادى التجديف في أسوان لعودة العمل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:26 م
نادى التجديف في أسوان
نادى التجديف في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
مع تطبيق خطة التعايش وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، تستعد الأندية لافتتاح في بداية يوليو المقبل، بعد مرور عدة أشهر على إغلاقها، مع اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" استعدادات نادى التجديف والرياضيات المائية فى أسوان:

قال محمد إبراهيم حسن، محامي وأمين صندوق بنادى التجديف والرياضيات المائية بأسوان، إنه بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سيتم تعليمات وزير الشباب والرياضة افتتاح الأندية فى أول يوليو المقبل، مما يستلزم الحافظ على صحة أعضاء الجمعية العمومية ورواد النادى والعاملين أيضًا، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل وجود 3 بوابات تعقيم، سيتم توزيعهم كالتالى: واحدة منهم على مدخل مبني النادى الاجتماعى، والثانية على بوابة الحديقة القبلية، والأخيرة ببوابة الحديقة البحرية للنادى.

وأوضح لـ"الدستور"، أن من ضمن الإجراءات الوقائية التى سيتم اتباعها بعد استئناف العمل بالنادى إجراء الكشف الحرارى لجميع المتوافدين على النادى سواء من (الأعضاء أو العاملين)، وتحديد مسارات لدخول وخروج الأعضاء، للحد من التزاحم بين الأعضاء، بالإضافة إلى تطبيق نسبة الـ25 % للأماكن المغلقة بالنادى، والتى ستشمل حوالى 50 مقعدا، أما بالنسبة للأماكن المفتوحة لم يتم تحديد نسبة، ولكن سيتم مراعاة المسافات بين المقاعد والمنضدات والأخرى، لمنع حدوث أى زحام أو تكدسات وللحفاظ على صحة الأعضاء.

وتابع، أنه تم انشاء إدارة للسلامة والصحة المهنية، وهي تضم مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل النادى، والتى منها ارتداء الواقيات الشخصية، وعمليات التعقيم والتطهير وغيرها، حيث إنه يقع على عاتق الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها تنفيذ الإجراءات كاملة أمام لجان التفتيش.

واستكمل: أن مع استئناف العمل مرة أخرى بالنادى، ونظرًا لتحديد الدولة لنسبة الـ25 % من الطاقة الاستيعابية فقط وتشغيلها، فإنه سيفتح أبوابه للأعضاء فقط والحاصلين على كارنيهات العضوية وتم تجديدها، وأنه تم إلغاء التذاكر التى كانت تمكن غير الأعضاء من الدخول للنادى، أما الذين لما يجددوا كارنيهات العضوية فإنه سيتم توجيههم عن طريق الأمن إلى مكتب الاشتراكات لتجديدها.

موضوعات متعلقة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

شكرى أمام مجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

نجم الساعة

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي

أحمد عزيز: 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة الوطنية

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة