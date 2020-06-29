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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: مياه النيل قضية مصيرية لمصر تتعلق بالحاضر والمستقبل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:25 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر رفعت شعارا توافقيا في مفاوضات سد النهضة منذ البداية، إيمانًا من الدولة المصرية بأحقية الشعوب فى التنمية وبما يحفظ لمصر حقوقها المائية، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يناقش هذه القضية ويوجد توافق دولى على حل القضية بشكل سريع، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قضية مياه النيل هى قضية مصيرية وحياتية تتعلق بالحاضر والمستقبل، وصوت مسموع، لأنها كانت وما زالت ملجأ وملاذ كل من يستغيث.

وتابع "الإبراشى": "كلمة مندوبى الدول الآن فى مجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة تؤيد العدالة والوصل إلى حل يرتضيه الجميع.. وجميعها كلمات تؤكد أن الحل يكون سريعًا ومتوافقًا بما لا يخل بحقوق أحد، مشددًا على أن مصر لها الحق فى الحياة وعدم المساس بحقوقنا المائية".

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