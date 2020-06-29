شكرى فى مجلس الأمن: عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يزيد نزاعات المنطقة
الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:23 م
قال سامح شكري، وزير الخارجية إن سد النهضة يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري.
وأضاف شكري، خلال جلسة مجلس الأمن حول السد، "سد النهضة يقوض الأمن ويؤثر على القوت اليومي لشعب بكامله، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".
وأضاف شكري، خلال جلسة مجلس الأمن حول السد، "سد النهضة يقوض الأمن ويؤثر على القوت اليومي لشعب بكامله، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".