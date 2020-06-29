اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية و«المصرية السياحية العالمية»

وقع الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية- أمريكانا مصر، اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج إدارة وتشغيل المطاعم، بكلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، وعبدالحكيم حسين، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية والتعليم المزدوج بالشركة.تهدف الإتفاقية إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعلم مع العمل باستخدام أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مد جسور الشراكة وتحقيق التعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، ومنها المجال السياحي والفندقي.وتسعى كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية من خلال تلك الاتفاقية إلى تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات الواجب توافرها وإجادتها لتوافق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.