تجديد الثقة فى رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج تجديد الثقة في المهندس أشرف عزت، رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك على خلفية الإنجازات التى قدمها خلال الفترة الماضية من بينها تشغيل خط لصناعة الكمامات لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وتوفير خامات أولية لتسهيل عملية الإنتاج، فضلًا عن التبرع بالمستلزمات الطبية لمستشفى الحميات.كما قررت الشركة القابضة تعيين الدكتور أحمد رجب، الحاصل على الدكتوراه فى إدارة الأعمال، عضوًا منتدبًا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.من ناحيتهم عبر عشرات العمال عن رضائهم عن تلك القرارات التى تتلاءم مع المرحلة المقبلة من تطوير فى خطوط الإنتاج بكلمات التهنئة، عبر وسائل التواصل لما شهدوه من استقرار الأوضاع داخل الشركة خلال الفترة السابقة.