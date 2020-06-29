مطار برج العرب جاهز لعودة الحركة الركابية والجوية الشهر المقبل

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعدادات مطار برج العرب الدولى بمحافظة الإسكندرية لعودة التشغيل أوائل الشهر المقبل، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية واتباع معايير السلامة الصحية، وفقا لاشتراطات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان فى الظروف الصعبة التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل "كوفيد 19".وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسئولى مطار العرب الدولى بقيادة الطيار محمد راشد مدير المطار، قاموا خلال الفترة الماضية إبان تعليق الحركة الجوية بالمطارات المصرية باستخدام كافة إجراءات السلامة الصحية عبر استخدام العلامات الإرشادية والتباعد والالتزام بالمسافات الآمنة، وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطار، وعلى جميع اللوحات الإرشادية المتواجدة فى جميع أنحاء المطار.وأشار المصدر إلى أن مطار برج العرب يواصل عمليات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت وصالات السفر والوصول وهناجر الطائرات بمبنى الركاب القديم، فضلا عن التنسيق مع جميع إدارة الحجر الصحى والجهات المعاونة والأمنية، للخروج بصورة مشرفة أمام الحركة الركابية والجوية فور عودتها، فى ظل التجهيزات الضخمة التى وفرتها الشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الماضية.