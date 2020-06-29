شكرى أمام مجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين
الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:12 م
قال وزير الخارجية سامح شكري إن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن في مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة.
وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.