الجمعة.. «معامل تأثير المجلات العلمية» في ورشة عمل بجامعة طنطا

تنظم وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا ورشة عمل بعنوان: "التعرف على معامل تأثير المجلات العلمية" وذلك في السادسة من مساء الجمعة المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف كليات الجامعة والجامعات الأخرى.وقال الدكتور علي سليمان، مدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا، إن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى التعرف على معامل التأثير للمجلات العلمية (نسخة 2019) بكافة التخصصات وكيفية الوصول إليه.وتأتي ضمن سلسلة ورش العمل عن بُعد التي تعقدها الوحدة؛ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين.