إندونيسا لمجلس الأمن: نرفض أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

دعا مندوب إندونيسا لدى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أطراف أزمة سد النهضة إلى التحلي بروح التفاوض والوصول لاتفاق بشأن السد.جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس وذلك بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.وشدد مندوب إندونيسيا لدى مجلس الأمن على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية في ملف سد النهضة من قبل اي طرف.