بريطانيا: ندعم التوصل لتسوية شاملة لملف سد النهضة

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على دعم بلاده لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لحل عادل بشأن سد النهضة.جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس، بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.وأضاف مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن "سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة".وشدد مندوب بريطانيا على الاعتماد على إعلان المبادئ للوصول إلى حل يرضي مصر وإثيوبيا والسودان.