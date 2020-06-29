مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: نعتمد على اتفاق المبادئ بين أطراف أزمة سد النهضة

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده تدعم حق مصر والسودان وإثيوبيا، في استخدام مياه النيل، لافتا إلى أن سد النهضة يمكن أن يصبح مصدرا للتنمية في إفريقيا.وطالب مندوب بريطانيا بتضافر جهود ثلاثي أطراف الأزمة من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.ودعا ثلاثي الأزمة إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد والاستماع لكلمة المندوبين بمجلس الأمن والسعي من أجل مواصلة المفاوضات مرة أخرى.وطالب بمواصلة المفاوضات بين أطراف الأزمة بناء على إعلان المبادئ الموقع بينهم في ٢٠١٥، من أجل التوصل لحل عادل لكافة الأطراف.