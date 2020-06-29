جنوب أفريقيا بمجلس الأمن: النيل مصدر بقاء لكل البلدان

أكد مندوب دولة جنوب أفريقيا، الاثنين، أن نهر النيل مصدر بقاء لكل البلدان وليس للتنمية فقط.جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.وشدد مندوب جنوب أفريقيا خلال كلمته أمام مجلس الأمن على احترامهم لدور الاتحاد الأفريقي في حفظ السلام.وشدد مندوب جنوب أفريقيا على رفض بلاده لأي خطوة أحادية الجانب في ملف سد النهضة، مرحبا في الوقت ذاته بما تتخذه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق عادل.