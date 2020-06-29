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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: شرط وحيد للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:29 م
روزمارى ديكارلو
روزمارى ديكارلو
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قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزمارى ديكارلو إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على ما يقرب من 90% من الأمور المتعلقة بسد النهضة، مؤكدة أن الخلافات بين البلدان الثلاثة يمكن تجاوزها فى حال أبرزت الأطراف إرادة سياسية للتعاون.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فى كلمة لها أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت حول سد النهضة أن التعاون فى المياه العابرة للحدود أمر ضرورى، مشددة على أن تغير المناخ والتغيرات الاجتماعية تؤدى لمزيد من حاجة المواطنين للمياه، معربة عن أملها فى أن تثابر البلدان الثلاثة للتوصل لاتفاق يصب فى مصلحة الجميع.

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