لميس الحديدي: ذكرى 30 يونيو عزيزة على قلوب المصريين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ذكرى ثورة 30 يونيو عزيزة على قلوب المصريين جميعًا.وأضافت لميس عبر برنامجها «القاهرة الآن» المذاع على فضائة العربية «الحدث» أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة ذكري 30 يونيو كانت قصيرة لكنها محددة وواضحة.وتابعت: «الجملة الأهم في خطاب الرئيس اليوم التي توقفت عندها كثيرا هي جملة الأمن القومي المصري لاينتهي عند حدود مصر السياسية بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق مصر التاريخية»، مشيرة إلى أن جملة الرئيس جاءت حاسمة ومباشرة في إشارة لحقوق مصر المائية التي نصت عليها إتفاقيات 1929 و1959 فيما يخص ملف سد النهضة.