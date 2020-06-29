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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من مندوبة أمريكا بمجلس الأمن عن أزمة سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:21 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، الإثنين، أن الولايات المتحدة ساعدت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في كلمة لها بمجلس الأمن الدولي، خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن أملها بالتوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت: «من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يأخذ بعين الاعتبار مصالح مصر والسودان وإثيوبيا».

وحثت المندوبة الأمريكية جميع الدول كي تبني على ما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

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