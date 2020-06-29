تعافي 665 شخصًا من فيروس كورونا بالإمارات

أعلنت الإمارات تسجيل 665 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و76 حالة.وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إنه إجراء 43،551 فحصا جديدا، والكشف عن 449 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 48 ألفا و246 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل وفاة شخص من المصابين ليصل إجمالي الوفيات إلى 314 حالة.. بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة التي ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن 10 آلاف و858 حالة.. لافتة إلى أن معدل التعافي بين مصابي كورونا في الإمارات يبلغ نحو 77%، وأن متوسط حالات الشفاء اليومي يتعدى 660 حالة منذ بداية يونيو الجاري.من ناحيته، أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري عن العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات الخمس في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.في سياق آخر، أعلن الدكتور سيف الظاهري رفع القيود عن استخدام قوارب النزهة واليخوت الشخصية والتجارية، بشرط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية فيها عن 50%، واقتصار استخدام الدراجات المائية على شخص واحد فقط.