وصول 175 عالقًا مصريًا قادمين من تركيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، الاثنين، 175 عالقًا مصريًا قادمين من تركيا والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، على متن إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة عقب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وقامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة للعائدين؛ للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وتم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية للمطار عقب التوقيع على إقرار العزل الذاتى بالمنازل لمدة 14 يومًا؛ تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.