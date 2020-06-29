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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جديد لـ«التموين» بشأن المخابز

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:12 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
نرمين محمود الدهان
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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزارى بشأن ضبط منظومة عمل المخابز.

ونوه الوزير إلى عدم السماح لأى مخبز يضع ماكينة صرف خبز خارج نطاق المخبز بدون إذن من الإدارة التموينية التابع لها، ومن يخالف ذلك يتعرض لغلق المخبز شهرين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتأمين احتياجات المواطنين طوال الوقت من المنتجات، حيث تطرح السلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، بجانب توفير كميات كبيرة وبجودة عالية وبكميات تزيد عن احتياجات المواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.
قرار جديد لـ«التموين» بشأن المخابز
قرار جديد لـ«التموين» بشأن المخابز

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