الصحة تُقدم روشتة غذائية لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق التغذية الصحية لطلاب الثانوية العامة، أثناء فترة الامتحانات.وقالت الوزارة في منشور توعوي لها: تعد الوجبات المتوازية النظام الغذائي الأمثل أثناء فترة الامتحانات، ويجب تجنب الوجبات الدسمة والجاهزة لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.وأوضحت الوزارة أن مكونات الوجبة المتوازنة خضروات طازجة أو مطهية أو كلاهما ونوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز، ونوع من البروتين مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك.