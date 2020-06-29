موريتانيا تسجل 88 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4237.وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف - في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم، إن الوزارة أجرت 585 فحصًا وسجلت إصابة 88 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وسجلت كذلك تعافي 78 مصابًا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1497 شخصًا، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 128.