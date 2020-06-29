رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السلام بالسودان يتوافق على غالبية النقاط العالقة بالمفاوضات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:06 م
البرهان
البرهان
أ ش أ
طباعة
توافق المجلس الأعلى للسلام بالسودان على معظم النقاط العالقة بمفاوضات السلام، في اجتماع للمجلس اليوم ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بمشاركة كافة أعضائه، والذي يأتي استكمالا لاجتماع المجلس أمس.

وقال رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو - في تصريح صحفي اليوم، إن المجلس توافق بالكامل على خمس من النقاط التي تقدمت بها الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ووفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، خلال زيارتهما للخرطوم.

وأضاف أن المجلس كلف لجنة مشتركة من المفاوضين و"قوى الحرية والتغيير"؛ للوصول لاتفاق مع "الجبهة الثورية" حول النقطة السادسة.

واعتبر الدبيلو ما تم التوصل إليه من اتفاق يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جدا.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 3 أعياد

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

نجم الساعة

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
لواء. محسن الفحام
الأمن فى عهد الرئيس
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي

أحمد عزيز: 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة الوطنية

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة