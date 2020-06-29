مجلس السلام بالسودان يتوافق على غالبية النقاط العالقة بالمفاوضات

توافق المجلس الأعلى للسلام بالسودان على معظم النقاط العالقة بمفاوضات السلام، في اجتماع للمجلس اليوم ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بمشاركة كافة أعضائه، والذي يأتي استكمالا لاجتماع المجلس أمس.وقال رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو - في تصريح صحفي اليوم، إن المجلس توافق بالكامل على خمس من النقاط التي تقدمت بها الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ووفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، خلال زيارتهما للخرطوم.وأضاف أن المجلس كلف لجنة مشتركة من المفاوضين و"قوى الحرية والتغيير"؛ للوصول لاتفاق مع "الجبهة الثورية" حول النقطة السادسة.واعتبر الدبيلو ما تم التوصل إليه من اتفاق يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جدا.