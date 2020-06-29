238 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 238 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12290 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية في اليوم الإثنين، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 650 ألفا و524 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضاف البيان، أنه جرى تسجيل 4 وفيات جديدة في هذه الفترة الزمنية، ليصل عدد الوفيات إلى 225 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، كما جرى تسجيل 93 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8833 حالة.