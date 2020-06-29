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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:03 م
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
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تحتفل قوات الدفاع الجوي يوم الثلاثين من يونيو، بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، والذي يواكب ذكرى أول أيام ما سمى بـ"أسبوع تساقط الفانتوم".

ووجه الفريق على فهمي قائد قوات الدفاع الجوى - في هذه المناسبة - الشكر، باسمه واسم قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا فى صناعة هذا التاريخ العظيم، ولكل من يشارك ويساهم مع قوات الدفاع الجوى فى الإحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي - في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى - إلى أن قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشاءها قامت بالتخطيط والتدريب للتصدى للعدو الجوي، حيث بذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات، وسارعوا الزمن لبناء المواقع والتحصينات، واستكمال إنشاء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية المعادية المستمرة.

وأكد أن يوم الثلاثين من يونيو 1970، يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي، ويمثل الإعلان الحقيقي عن اكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال الدفاع الجوى وبدأ تساقط طائرات العدو الجوي، معلنة بتر ذراعه الطولي وكسر ارادته لاختراق سماء الوطن، وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال.

واتخذت قوات الدفاع الجوى من هذا التاريخ ذكرى وعيدًا يُحتفل به كل عام فهو يعتبر البداية الحقيقة لحسم انتصار أكتوبر المجيد، وأن احتفال قوات الدفاع الجوى اليوم هو بمثابة الوفاء والإجلال لكل شهداء قوات الدفاع الجوى الذين ضحوا بأرواحهم حتى تعلوا الرايات خفاقة دليلًا على العزة والكرامة والقدرة على التحدي وتأكيدًا للنصر.

وقدم الفريق على فهمي الشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل ومصابي العمليات الذين سبقوا تولي المسئولية وأدوا واجبهم بتفان وإخلاص وأفنوا حياتهم لرفعة شأن مصرنا الغالية وحملوا الأمانة في عزة وشرف وسطروا تاريخًا يشرفهم، وتتعلم منه الأجيال القادمة فاستحقوا منا كل تقدير واعتزاز، كما توجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقي وعينها الساهرة، المرابطين في ربوع الوطن الذين يتحملون مسئولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته لا فرق عندهم بين سلم وحرب، كما قدم الشكر والعرفان لشعب مصر الوفى الذى أنجب هذه الكوكبة من أبنائه، رجال قوات الدفاع الجوى الأوفياء الذى تحمل الكثير من التضحيات والمشاق من أجل دعمهم طوال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة للعمل على رفعة شأن هذا الوطن.

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي - للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - أن رجال قوات الدفاع الجوي يعاهدون الله أن يظلوا مرابضين في مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار، حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن هذا الوطن وهذا الشعب الذى يستحق أن يزهو ويفتخر بقواته المسلحة التى كانت وستظل دائمًا - بإذن الله - درعًا للوطن وسيفًا على أعدائه.

كما وجه الفريق على فهمى تحية شكر وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أن رجال قوات الدفاع الجوى يجددون العهد له في أن يظلوا دوما جنودًا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس، وأن يحفظوا للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعًا لأمتنا العربية.

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