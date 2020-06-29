فلسطين تسجل 98 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 2443 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، والوفيات 8 حالات.وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الإصابات 80 حالة في محافظة الخليل و17 حالة في محافظة نابلس، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.