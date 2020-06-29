مجلس قبائل ليبيا: مستعدون لصد الاحتلال التركي (فيديو)

أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا "محمد المصباحي"، أن حق أبناء القبائل في الدفاع عن بلدهم والقتال في صفوف الجيش الوطني الليبي وحقهم في طلب الدعم المصري إن تجاوزت تركيا خط "سرت - الجفرة"، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز".





وأوضح مجلس قبائل ليبيا، أن الملايين مستعدون لحمل السلاح للدفاع عن بلدهم، مشيرا إلى أن أبناء القبائل يشكلون الكتلة الكبرى في تعداد الجيش.





وأعلن عن زيارة وفد القبائل لمقر الجامعة العربية لطلب سحب الاعتراف من حكومة الوفاق قبائل ليبيا أعدت قوائم من المتطوعين الشباب لتدريبهم وتسليحهم لقتال "المستعمرين الأتراك" وميليشياتهم من المرتزقة.