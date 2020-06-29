مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة وجود روبوت يحدد الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا وزيادتها مؤخرا كان أمر متوقعا.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن تخفيف قيود الحظر تمت بحذر وحرص شديد، معقبا: "الانفتاح محسوب".وعن وجود روبوت يكشف حقيقة إصابة الشخص بالفيروس، قال: "لازم ندرسه كويس، ويجرب إلكلينيكيا"، موضحا أن أعراض الإصابة بكورونا تشبه نزلات البرد.