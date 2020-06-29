يسرا تهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده: «بحبك يا تيكو»

هنأت الفنانة يسرا، السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده، وذلك برسالة خاصة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر".وقالت يسرا، في رسالتها: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وحبيبي وعشرة سنين فاتت وسنين جاية.. بحبك فوق الوصف يا تيكو".وترتبط يسرا وعدد كبير من نجوم الفن بعلاقة صداقة قوية بالسيناريست تامر، وكان آخر عمل لها معه هو أغنية "3 دقات"، والتي ظهر في تصوير الفيديو كليب الخاص بها وهي من كلماته.