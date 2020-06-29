رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

يسرا تهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده: «بحبك يا تيكو»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:50 م
يسرا
يسرا
سناء إسماعيل
طباعة
هنأت الفنانة يسرا، السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده، وذلك برسالة خاصة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر".

وقالت يسرا، في رسالتها: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وحبيبي وعشرة سنين فاتت وسنين جاية.. بحبك فوق الوصف يا تيكو".

وترتبط يسرا وعدد كبير من نجوم الفن بعلاقة صداقة قوية بالسيناريست تامر، وكان آخر عمل لها معه هو أغنية "3 دقات"، والتي ظهر في تصوير الفيديو كليب الخاص بها وهي من كلماته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 3 أعياد

بث مباشر.. بدء جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

نجم الساعة

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
لواء. محسن الفحام
الأمن فى عهد الرئيس
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي

أحمد عزيز: 30 يونيو أعادت مفهوم الدولة الوطنية

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة