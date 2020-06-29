الديهي: من لا يرى إنجازات 7 سنوات عديم البصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال 7 سنوات تم إنجاز أكثر من 20 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن من بين المشروعات تم تخصيص 650 مليار جنيه لقطاع الطاقة، والذي تسبب في حلول جذرية لأزمة الكهرباء، وأصبحت مصر مصدرة للطاقة، و250 مليار جنيه في الطرق، وما تم إنجازه في الطرق نحو 8500 كيلو طرق بجودة وسرعة بسواعد المصريين وبشركات وخامات مصرية، وهذا إنجاز غير مسبوق في أي دولة في العالم أن يتم إنجاز هذا الكم من الطرق خلال تلك الفترة.وأكد "الديهي" أن الـ7 سنوات الماضية شهدت تغييرًا جذريًّا وشاملًا لكافة مناحي الحياة.ووجه الديهي رسالة للمشككين، قائلًا: "أتحدى من يقبل التحدي أن يخرج أحد يكذبنا فيما يتم الحديث عنه من معلومات حول المشروعات القومية التي يتم تنفيذها"، مشددًا على أن من لم ير كم الإنجازات التي حدثت خلال الـ7 سنوات الماضية عديم الضمير جاحد، بلا بصر وبلا بصيرة.