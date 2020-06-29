تزويد مستشفيات كفرالشيخ بـ20 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

قال المهندس ماجد أبوالعزم، مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، إنه تم تزويد مستشفيات المحافظة بـ20 جهاز تنفس صناعي جديدا، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد أبوالعزم، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تزويد المستشفيات بكافة الأجهزة الطبية اللازمة لخدمة المرضى، خاصة في تلك الظروف يأتي كأولوية قصوى تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.وأضاف أن أجهزة التنفس الصناعي قد تم توريدها للمستشفيات الآتية: "المستشفى العام بكفرالشيخ، الصدر بكفرالشيخ، الحميات، سيدى غازى المركزي، دسوق العام، سيدى سالم المركزي، فوه المركزي، ومطوبس المركزي".وناشدت مديرية الصحة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.وشددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.