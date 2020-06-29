تركيا: 18 وفاة و1374 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تسجيل 1374 إصابة، و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1214 حالة شفاء من المرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1374 ليصل إلى 198613 حالة.وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصا إثر رصد 18 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 171809 أشخاص بعد تسجيل 1214 حالة شفاء جديدة.وتشهد تركيا استقرارا في مؤشر الإصابات، حيث سجلت يوم الأحد 1356 إصابة و15 حالة وفاة، فيما سجلت يوم 27 يونيو 1372 إصابة و1396 يوم 26 يونيو، و1458 يوم 25 يونيو.