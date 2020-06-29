لواء سابق: نسير بخطى ناجحة فى إحداث التنمية بمختلف القطاعات

أوضح اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، معنى الأمن القومي لأي دولة، قائلًا: "إن الأمن القومي لأي دولة يعني الاستخدام الأقصى لقوى الدولة سواء كانت بشرية أو زراعية أو صناعية".وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن كل ما هو منتج على أرض الدولة يعد أحد قوى الأمن القومي.وأوضح اللواء محمد زكي، أن القوة العسكرية يتم استخدامها في خدمة أهداف الدولة والحفاظ علي الأمن القومي، متابعًا: "نسير بخطى ناجحة في إحداث التنمية في مختلف القطاعات".