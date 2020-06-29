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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:28 م
طارق إمام
طارق إمام
آلاء حسن
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يقدم الكاتب طارق إمام سلسلة نقدية بعنوان "طيور جديدة" عبر موقع الكتابة الثقافي، ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وكشف إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سبب تسمية السلسلة بهذا الاسم، قائلًا: (طيور جديدة لم يفسدها الهواء) هو عنوان كتابي الأول، وأجدني أردده كلما تنفستُ هواءً طازجًا في الكتابة، و"طيور جديدة" هو تيمنا، عنوان السلسلة النقدية، التي أبدأها الخميس القادم من خلال موقع الكتابة، العزيز والطليعي، بطموح اقتراب أكثر عمقًا من التجارب الإبداعية العربية الجديدة، باختلاف أنواعها، وتياراتها، وجغرافياتها.

وتابع إمام: أتمنى ألا يخذل الاسم مسمّاه، وأن أسهم، ولو بحصاة صغيرة، في تحريك ماء تعوزه الكثير من الأحجار.

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