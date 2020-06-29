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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انطلاق اختبارات أئمة القبلة بالجامع الأزهر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:26 م
اختبارات أئمة القبلة
اختبارات أئمة القبلة
أميرة العناني
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انطلقت اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامع الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، لاختيار أئمة للقبلة بالجامع، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بضرورة الدقة في الاختيار.

وأوضح الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن المسابقة تقدم إليها مجموعة من حفظة كتاب الله -تعالى- طبقًا للضوابط والشروط التي حددتها إدارة الجامع الأزهر بالإعلان.

وبين أن الاختبارات الخاصة باختيار أئمة للقبلة بالجامع الأزهر التي بدأت اليوم وتستمر ليوم الاثنين الموافق ٦ /٧/ ٢٠٢٠م، تنقسم إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم.
المرحلة الثانية: اختيار أندى الأصوات.
المرحلة الثالثة: اختبار الفكر والفقه والمقابلات الشخصية.

وأكد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، أن اللجان الخاصة بالاختبارات ضمت نخبة من الأساتذة والمختصين من كليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين، كما ضمت اللجنة أعضاء من لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء من إذاعة القرآن الكريم.

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