«السبكي» يبحث ترشيحات «تحت تهديد السلاح» مع مخرج فيلمه الجديد

أكدت مصادر أن المنتج أحمد السبكي لم يستقر حتي الآن عن أسماء أبطال عمله السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح"، والذي تعاقد عليه منذ أيام مع الكاتب أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل.وأوضحت المصادر في تصريح لـ"الدستور" أنه خلال يومين سيتم كشف تفاصيل الفيلم الجديد خاصة أنه ينشغل حاليا بفيلم آخر بطولة الفنان خالد النبوي يحمل اسم "قمر ١٤"؛ بينما اجتمع مع المخرج محمد العدل لوضع ترشيحات أولية للفيلم.وأشارت المصادر إلى أن قصة الفيلم الجديد ستكون تحمل كثيرا من مشاهد الأكشن والغموض والإثارة، حيث يعكف بهجت قمر على كتابة العمل ككل لتسليمه الأبطال فور التعاقد معهم.يذكر أن آخر أعمال للمنتج أحمد السبكي في السينما هو فيلم بنات ثانوي، والذي عرض في موسم رأس السنة الماضي وحقق ردود فعل نقدية كبيرة، بينما تم إعادة عرضه مؤخرا وآثار جدلا حول إيراداته المنخفضة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بفتح السينمات بنسبة 25%.