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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يستذكر فوزه في انتخابات 2016 للرد على تراجع شعبيته

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:22 م
ترامب
ترامب
وكالات
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استذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، فوزه في انتخابات عام 2016، قائلًا إنه مقتنع بأن التاريخ سيعيد نفسه في الثالث من نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة: "آسف لإبلاغ الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا، بأن لدي أرقامًا جيدة جدًّا من استطلاعات رأي داخلية"، من دون إيضاحات أخرى بشأن الأعداد التي في حوزته.

وأضاف: "كما حصل عام 2016، استطلاعات نيويورك تايمز خاطئة! استطلاعات فوكس نيوز مزحة!"، في إشارة إلى الاستطلاعات الوطنية التي كانت تُظهر المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فائزة قبل أربع سنوات.

وتصبّ كل استطلاعات الرأي على المستوى الوطني منذ عدة أسابيع في الاتجاه نفسه: ترامب يسجّل تراجعًا ملحوظًا مقابل خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب آخر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز و"سيينا كوليدج"، فإن نائب الرئيس السابق باراك أوباما متقدم بـ14 نقطة على الرئيس الأمريكي.

ويدعو جميع المراقبين إلى الحذر، مشيرين خصوصًا إلى أنه لا يزال هناك أربعة أشهر من الحملة. إلا أنهم يلفتون إلى أن تقدّم بايدن على ترامب أكبر من التقدم الذي أحرزته كلينتون في الفترة نفسها قبل أربع سنوات.

وتشكل استطلاعات الرأي في الولايات الأساسية التي يُحتمل أن تقلب الموازين في الانتخابات، مصدر قلق بالنسبة لفريق ترامب.

وبحسب دراسة سيينا كوليدج، فإن ترامب يأتي خلف خصمه الديمقراطي في نوايا التصويت في ميشيغن وبنسلفانيا وويسكانسن، الولايات الثلاث التي سمحت له بتحقيق فوز حاسم عام 2016.

وختم ترامب تغريدته "الناس يريدون القانون والنظام والأمن!"، مكررًا بذلك الشعار الذي يردده منذ عدة أسابيع.

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