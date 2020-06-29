رجل أعمال يتبرع بجهاز لمرضى الفشل التنفسي بمطروح

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لأحد رجال الأعمال لتبرعه بجهاز تنفس لمرضى الفشل التنفسي بالرعاية المركزة، مثمّنًا دور ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني، وحرصهم على المساهمة في الارتقاء بمنظومة الصحة، خاصة مع تداعيات مواجهة فيروس كورونا بما يسهم في تخفيف الآلام عن المرضى.كما وجه محافظ مطروح بالدفع بجهاز التنفس الجديد إلى مستشفى مطروح العام لخدمة المرضى.وقدم أحد رجال الأعمال الشكر لمحافظة مطروح، وكرم أهلها ومنظومة الصحة بها، خاصة مستشفى النجيلة على حسن التعامل والخدمة الطبية اللائقة وما لقيته زوجته من اهتمام ورعاية إنسانية وطبية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى، مؤكدًا استمرار مساهمته وتبرعه بزي أطباء مميز لأطباء مطروح؛ تقديرًا لما يبذل من الأطباء من جهد من أجل المرضى.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر، والدكتور ياسر همام، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفي صدر مطروح.