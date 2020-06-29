رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رجل أعمال يتبرع بجهاز لمرضى الفشل التنفسي بمطروح

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:22 م
رجل أعمال يتبرع بجهاز
رجل أعمال يتبرع بجهاز لمرضى الفشل
ياسمين شعيب
طباعة
وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لأحد رجال الأعمال لتبرعه بجهاز تنفس لمرضى الفشل التنفسي بالرعاية المركزة، مثمّنًا دور ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني، وحرصهم على المساهمة في الارتقاء بمنظومة الصحة، خاصة مع تداعيات مواجهة فيروس كورونا بما يسهم في تخفيف الآلام عن المرضى.

كما وجه محافظ مطروح بالدفع بجهاز التنفس الجديد إلى مستشفى مطروح العام لخدمة المرضى.

وقدم أحد رجال الأعمال الشكر لمحافظة مطروح، وكرم أهلها ومنظومة الصحة بها، خاصة مستشفى النجيلة على حسن التعامل والخدمة الطبية اللائقة وما لقيته زوجته من اهتمام ورعاية إنسانية وطبية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى، مؤكدًا استمرار مساهمته وتبرعه بزي أطباء مميز لأطباء مطروح؛ تقديرًا لما يبذل من الأطباء من جهد من أجل المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر، والدكتور ياسر همام، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفي صدر مطروح.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
لواء. محسن الفحام
الأمن فى عهد الرئيس
المزيد

الثقافة

«طيور جديدة».. سلسلة نقدية لـ طارق إمام عبر موقع الكتابة

طرح كتاب «ندعوك» للباحث عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف

«تأثير أزمة كورونا على النظام الدولي» ضمن سلسلة «ثقافة أونلاين»

عرض فيلم «أول يوم» على «يوتيوب التنمية الثقافية» غدًا