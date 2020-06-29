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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معهد الكبد يجري مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:20 م
مناظير عاجلة لمريضين
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت اليوم، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، أن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر، ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحي الكبد والقنوات المرارية، وكان له دور كبير فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي)، وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواء بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.

وأوضح الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، أن أحد المرضى كان يعانى من ورم متقدم بالكبد وجلطة بالوريد البابي، مع وجود براز مدمم ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم التدخل بمنظار معدة لعلاجه، أما المريضة الثانية كانت تعانى من صفراء انسدادية وتم إجراء منظار قنوات مرارية بصورة عاجلة لها، منعا لحدوث مضاعفات تؤثر على حياتها، وقام بإجراء المناظير فريق طبى مميز بقيادة الدكتور عماد عبدالستار، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور تامر عمر، استشاري التخدير، ومن التمريض: رسمية علي، وشادية أحمد، وعائشة فكري.
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا
مناظير عاجلة لمريضين مصابين بكورونا

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