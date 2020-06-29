التصريح بدفن 3 لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بـ«الإسماعيلية الصحراوي»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بالتصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم 4 سيارات ملاكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.