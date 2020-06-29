محمود خليل يكتب:"الشكلانية".. التدين باللسان بالحركات بالسكنات.. بالشعر الطويل

امتاز تدين المصريين خلال القرن الثامن عشر بثلاث سمات أساسية تتحدد في "الشكلانية" و"الاحتفالية" واللا عقلانية، وقد تكون هذه السمات باقية ضمن خصال "التدين المصري" حتى الآن. ظهرت التجليات الشكلانية بالأساس في التمسك الطقسي أو الاعتبادي بالعبادات بالعبادات، بمعنى الحرص على أداء الصلاة والصيام والعمرة والحج وأحياناً الزكاة بشكل لا يبارح شكل العبادة إلى جوهرها، بمعنى أن الناظر إلي بعض المتعبدين من المصريين وهم يحرصون كل الحرص على أداء الشعائر والعبادات يتعجب كل العجب حين يعاين أخلاقياتهم وسلوكياتهم الحياتية في البيع أو الشراء أو التقاضي أو في تنظيم العلاقة مع الجار أو الرحم أو داخل الأسرة، أو وهم يبررون تعاطي المخدرات من حشيش وأفيون وغير ذللك. والشكلانية لا تطبع فقط موضوع العبادات، بل تتسلل بصورة أوضح وأكثر اتساعاً إلى السنن التي يبلغ حد التمسك الشكلي بها رفعها إلى مرتبة الفرض في عرف "التدين المصري".لم تكن الشكلانية مجرد حالة شعبية، بل حالة عامة تنتظم كل من الرعية والراعي والنخبة الوسيطة بينهما (نخبة المشايخ). فقد كان الولاة العثمانيون وأمراء المماليك "الأمراء المصرلية" حريصين كل الحرص على مشاركة الرعية في أداء العبادات، لكنهم كانوا لا يتأخرون بعد ذلك في جلد ظهورهم بالسياط أو نغزهم بالدبابيس حتى يدفعوا ما رتبوه عليهم من فرض وضرائب. ولو أنك نظرت إلى المساجد الموروثة عن عهد المماليك والعثمانيين ستلاحظ التنافس البين فما بين الأمراء على الإبهار بالشكل أو النقش أو المساحة، هذا التسابق نحو بناء المساجد كان يحدث كمجرد شكل لأن عدد المصريين حينذاك –على مستوى المضمون- لم يكن يحتاج كل هذا الكم الغفير من المساجد، كما أن صلاة الجماعة يصح أن تؤدى في أي مكان. والأمر نفسه ينطبق ذلك أيضاً على التكايا والأسبلة، التي كانت تتيح الطعام والمبيت والشراب، لكن مصدر تمويلها كان الجباية من الرعية. أما النخبة الوسيطة (نخبة المشايخ) فقد غلب على رؤيتها الطابع الوظيفي، فقد اعتبر المشايخ أنفسهم موظفين عند الدولة، وأنهم يمثلون القوة الناعمة القادرة على تهدئة الجماهير في حال الغضب، والساعية أيضاً للتخفيف عنها لدى الحكام ما أتيحت لها الفرصة لذلك، وقد كان من الطبيعي والحال كتلك أن يسيطر على تدين المشايخ هم الآخرون الأداء الشكلاني. وفي المقابل سيطرت على صورتهم لدى المجموع الشعبي "الشكلانية" أيضاً. يحكي إدوار ويليام لين في كتاب "المصريون المحدثون" قصة تبين مدى احترام المصريين للعمامة "، يقول فيها: "رووا أن عالماً سقط من فوق حماره في شارع المدينة فتدحرجت عمته بعيدأً عنه. فتجمع المارون وأخذوا يجرون وراء العمامة صائحين ارفعوا تاج الإسلام ارفعوا تاج الإسلام!. بينما كان العالم المسكين طريح الأرض يناديهم: أنهضوا أولاً شيخ الإسلام". فالرمز الديني يفوق المضمون، والطقس يزيد في أهميته على المحتوى الأخلاقي له.دعك من هذه القصة الطريفة وانتقل إلى قصة أخرى يحكيها "وليم لين" أيضاً تقدم لك رؤية أعمق وأشمل لحالة التدين الشكلاني التي سادت أطرافاً عدة من أطراف المجتمع المصري كلهم يصوم ويصلي، وكان فيهم علماء دين صرحاء وقاض أهلي ومواطن بسيط. وقعت أحداث القصة أيام كان السيد "أحمد المحروقي" شهبندر تجار مصر، وبدأت حين توفي تاجر ثري يعرفه "المحروقي" جيداً، عن ثروة مقدارها 6 آلاف كيس، وكان له ابنة وحيدة. طمع المحروقي في نصف الثروة، فأوعز إلى "بواب منزل" واتفق معه أن يدعي أمام القاضي أنه ابن شقيق المتوفي، وأتى له بمن يحلف الأيمان على ذلك. وكانت هيئة المحكمة الأهلية هي الأخرى محل رشوة "المحروقي" وتأثيره. وحكم القاضي للبواب بنصف المبلغ (3000 كيس) أعطاه "المحروقي" منها 300 كيس. كان الشيخ المهدي المفتي الأكبر حيننئذ خارج البلاد، وكان شديد القرب من الوالي، ذهبت إليه ابنة التاجر، وشكت له نهب "المحروقي" لإرثها من أبيها، فقابل الوالي وجاء بالقاضي وهيئة المحكمة من علماء الإسلام، وثار جدال كبير بينهم، اتهم فيه "المفتي" هيئة المحكمة بفساد الحكم. أكد القاضي أنه راجع الشهود، واستدعى من يزكون شهادتهم. فرد عليه المفتي قائلاً أن إثبات دعوى القرابة والوراثة تستوجب التحقق من اسم أبي المدعي وأمه وجده لأبيه ولأمه وجدته لأبيه ولأمه. استدعى الوالي "البواب" وأمر بجلده بشدة حتى يقر بالحقيقة، فاعترف بقبضه 300 كيس فقط من "المحروقي"، فما كان من الأخير إلا أن ذهب إلى الوجيه الذي يعمل البواب لديه وأعطاه الـ3000 كيس، وشهد الوجيه الأمثل بأن البواب أودعها لديه أمانة، وأدين البواب، ونجا "المحروقي" وعاد المال المنهوب لابنة التاجر. يصح أن نتخذ هذه القصة، بما تشتمل عليه من أطراف، كمؤشر على الحالة الشكلانية التي اتسم بها تدين المصريين خلال القرن الثامن عشر، وامتد أثره بالطبع إلى القرن التاسع عشر. فهي تكشف كيف يحرك المال الأشياء، وليس الضمير أو قيم الدين وأخلاقياته، فقد استطاع "المحروقي" شراء ذمة مواطن بسيط يعمل بواباً، وسيد وجيه يملك المال يعمل البواب عنده، والقاضي، وهيئة المحكمة، والشهود، والرجال الذين زكوا الشهود. ولولا وقفة المفتي ذو الضمير اليقظ لانتهى المال الحرام إلى جيب شهبندر التجار، وفي كل الأحوال تم تحميل الجريمة كاملة للحلقة الأضعف "البواب" ونجا المحروقي بنفسه.التمسك بالسنة أيضاً مثل تجلياً آخر من تجليات "شكلانية" التدين المصري. فإطلاق اللحية –الذي لم يزل ملمحاً من ملامح شكلانية التدين حتى اللحظة- كان بالنسبة للمصريين سمة من سمات التدين، وقد عاشوا قرونا طويلة لا يتصورن أن يكون الرجل حليقاً. يكفي أن نستدل على ذلك بكم السخرية الذي قوبل به قرار علي بك الكبير (1172)، أي بعد دخول العثمانيين إلى مصر بأكثر من قرن بتعيين سبعة صناجق مزلقون (حالقي الذقون) في خضم مواجهته مع علي بك الكبير. مشهد الأمراء حليقي اللحية أثار عجب المصريين، خصوصاً وأنهم يعتبرون اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقاماً من الصناجق السبعة حليقي الذقن أطلق عليهم المصريون "السبع بنات". والسنة لا تعادل الفريضة على مستوى الإلزام والالتزام، لكن بعض ممارسات التدين في مصر ترقى بها في أحوال إلى مستوى الفريضة. لسان التدين المصري ينطق "بالشكلانية" في العديد من المواقف. فقد اعتاد لسان المواطن على إفراز التعابير الدينية كما يفرز الكبد الصفراء. كلام أغلب المصريين يأتي مكللاً بعبارات تستحضر السماء، فكل أمر بمشيئة الله، وكل شىء بقدر الله، وكل حدث تحركه يد الله، وكل خطوة تحرسها عناية الله، وحين تضل السبل يحفظه الله، وحتى إذا تعثر فـ"اسم الله عليه". التدين اللساني حالة قد تبدو إنسانية، لكنها شديدة الحضور لدى المصريين أكثر من غيرهم.