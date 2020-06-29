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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الاستراتيجية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:15 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال المرئي، اليوم الإثنين، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين العسكري والأمني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين بحثا، أيضا، التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

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