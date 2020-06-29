النواب اليمني يشيد بمواقف بريطانيا الداعمة لعملية السلام

أشاد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، بمواقف المملكة المتحدة الداعمة لعملية السلام باليمن وجهود الشرعية الدستورية في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء البركاني، اليوم الإثنين، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، حيث ناقشا المستجدات على الساحة الوطنية المختلفة، والجهود التي تبذل من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض باعتباره مدخلًا لمعالجة الأوضاع، وتوحيد الجهود والحفاظ على أمن ووحدة اليمن واستقراره.كما تمت مناقشة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفت، للوصول إلى عملية السلام الدائم والشامل.من جانبه، جدد السفير البريطاني موقف بلاده الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، مشيدًا بالجهود المبذولة في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن اتفاق الرياض يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته.ولفت إلى أن المملكة المتحدة تبذل جهودًا كبيرة مع مختلف الأطراف والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي لإخراج اليمن من أزمته الراهنة.