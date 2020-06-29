الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم، منهم حالتان محليتان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1128.وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أنه تم التعامل مع الحالات وفق البروتوكول المتّبع، كما سُجِّلت 7 حالات شفاء اليوم توزعت كما يلي: 6 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.ولفت الموجز إلى إجراء 5088 فحصًا مخبريًا للكشف عن "كورونا"، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 379796 فحصًا.وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية العامة، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، وخصوصًا مع التوسع المستمر بفتح القطاعات والسماح لمعظمها بالعمل.