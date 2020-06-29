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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي تركي: أردوغان يفرض الضرائب لتوفير الأموال لرجاله

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:04 م
محرم إنجه
محرم إنجه
أبوزيد على
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انتقد محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق التركي عن حزب الشعب الجمهوري، الزيادة الجمركية التي أقرتها الحكومة على نحو 400 منتج، وبقرار من رجب طيب أردوغان.

وذكر موقع «تركيا الآن» أن الحكومة كانت قد فرضت زيادة جمركية وصلت إلى 20 % على أكثر من 400 منتج يتم استيرادها من الخارج وستطبق حتى نهاية شهر سبتمبر.

من جانبه، اعتبر محرم إنجه أن الزيادة الجمركية الجديدة تأتي من أجل توفير الأموال لرجال أردوغان الذين يتقاضون راتبين من الدولة التركية، في إشارة إلى تعيين رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا «RTÜK»، أبو بكر شاهين، في مجلس إدارة هالك بنك، ويتلقى راتبين عن كل وظيفة منهما بالمخالفة للقانون، كذلك تعيين حمزة يارلي قايا، الذي جرى تعيينه أمس عضوًا بمجلس إدارة بنك الأوقاف الحكومي.

وسخر محرم إنجه على حسابه على تويتر، قائلًا: "تم فرض ضريبة جمركية جديدة على 400 منتج، ضريبة على رعي البقر، وضريبة على الشعر المستعار لمن لا شعر لهم مثلي، وضريبة على وحدات التحكم للعب الأطفال، وضريبة قناة (تي آر تي) وعلى والاستماع إلى الراديو، ضريبة الذنب على المدخنين، قل وقل عن المزيد الذي لا ينتهي، لابد من أموال من أجل الرواتب الإضافية لحمزة وأبو بكر".
محرم إنجه
محرم إنجه

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