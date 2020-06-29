رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء العالمي» يحذر من زيادة عدد الجياع في العالم بسبب كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:55 م
زيادة عدد الجياع
زيادة عدد الجياع في العالم
أ ش أ
طباعة
حذر برنامج الغذاء العالمي، في تقرير له صدر، اليوم، في جنيف، من زيادة هائلة فى عدد الجياع حول العالم، الذين يخطط البرنامج لمساعدتهم.. مشيرا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا تدفع الملايين من الأشخاص إلى انعدام الأمن الغذائي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذى للمنظمة الدولية - إن الخط الأمامي فى المعركة مع وباء كورونا يتحول من العالم الغني إلى الفقير.

وأضاف: أنه وحتى يوجد لقاح طبى ضد الفيروس فإن الغذاء هو أفضل لقاح ضد الفوضى، ودون ذلك يمكن أن يرى العالم اضطرابات واحتجاجات اجتماعية متزايدة وزيادة فى الهجرة وتفاقم للنزاعات، وكذلك انتشار لنقص التغذية بين السكان الذين كانوا في السابق محصنين ضد الجوع.

وقالت المنظمة الدولية إنها ولمعالجة موجة الجوع المتزايدة تقوم بأكبر استجابة انسانية فى تاريخها؛ مما يزيد من عدد الأشخاص الذين يساعدهم ليصل إلى 138 مليون شخص من 97 مليونا في عام 2019.

وأكد البرنامج أن التمويل المستدام مطلوب على وجه السرعة للاستجابة العواقب المباشرة للوباء على أكثر الفئات ضعفا، وكذلك دعم الحكومات والشركاء فى الحد من انتشار المرض والتعامل مع تداعيات الوباء، وناشد البرنامج الحصول على تمويل بقيمة 4.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لعمله المنقذ للحياة فى 83 دولة.

وأشارت المنظمة الدولية فى التقرير إلى أن التقديرات الجديدة لعدد الجياع فى البلدان التى يعمل بها تظهر أن العدد يمكن أن يرتفع إلى حوالى 270 مليون شخص قبل نهاية العام، وبزيادة 82 % عما كان عليه الأمر قبل تفشى وباء كورونا.

وأضافت: أن الأزمة تتكشف فى وقت كان فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد فى العالم قد ارتفع بالفعل ما يقرب من 70 % على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال البرنامج إن تداعيات الوباء هى الأكثر حدة فى أمريكا الجنوبية، والتى شهدت ارتفاعا يقارب ثلاثة أضعاف في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وكذلك بين المجتمعات الحضرية فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يتم جرها إلى العوز بفقدان الوظائف وانخفاض حاد في التحويلات.

وذكر أن الارتفاعات في الجوع واضحة في غرب ووسط أفريقيا؛ حيث شهدت قفزة بنسبة 135٪ في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكذلك في جنوب افريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 90٪.

ولفت المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى إلى أن هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب استجابة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الرد بسرعة وفعالية على هذا التهديد الفيروسي، فسيتم قياس النتيجة بخسائر غير معقولة في الأرواح وستتراجع الجهود الرامية إلى دحر موجة الجوع.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب خلال أيام (خاص)

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 3 أعياد

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق مستشفى المنتزه

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

طرح كتاب «ندعوك» للباحث عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف

«تأثير أزمة كورونا على النظام الدولي» ضمن سلسلة «ثقافة أونلاين»

عرض فيلم «أول يوم» على «يوتيوب التنمية الثقافية» غدًا

«طلات ثقافية» يستضيف ماهر حلبي ومهند خلف.. غدا