مدينة الإنتاج تستقبل «زنزانة 7».. «الوريث» يوضح موعد انتهاء التصوير

قال مصمم المعارك السينمائية عصام الوريث، إن فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "زنزانة 7" عاد إلى بلاتوهات التصوير مجددا لاستكمال باقي مشاهد الفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف الوريث في تصريح لـ"الدستور"، اليوم الاثنين، أنه بدأ تصوير مشاهد الفيلم منذ يومين على أن يتم تصوير ما يقرب من ثلاثة أيام أخري داخل المدينة، ويدخل العمل بعدها في مراحل المونتاج والمكساج.وأشار الوريث إلى أنه لا يعرف موعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، موضحا أن جائحة كورونا أدت إلى توقف التصوير خاصة في ظل انشغال بعض الفنانين بتصوير أعمالهم بدراما رمضان.ويشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7" بجانب أحمد زاهر ونضال الشافعي عدد من النجوم منهم الفنانة منة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.