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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قرار عودة الصلوات بإيبارشيات الأرثوذكسية بين الفتح والتأجيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:46 م
الكنائس
الكنائس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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على مدار يومين منذ انعقاد اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظلت الإيبارشيات تبحث قراراتها بشأن العودة لفتح الكنائس لتنظيم صوات القداسات أم تعليقها، إلا أن شعار "تعليق الصلوات" كان السائد بين إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة أسبوعين، وهذا القرار اتخذته الغالبية عدا 7 إيبارشيات قررت استئناف الصلوات بين الأسبوع الجاري والمقبل.

*إيبارشيات تعلق الصلوات بعد استشارات طبية
اتخذت بعض الإيبارشيات قرارات تعليق الصلوات حتى منتصف شهر يوليو المقبل، بعد مشاورات مع عدد من الأطباء، وذلك في إطار حرصهم على حياة أفراد الكنائس ووقايتهم من فيروس كورونا، ومن بين هذه الإيبارشيات التي اتبعت هذه الخطوة، إيبارشيات المنيا تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، والوادي الجديد تحت رعاية الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.

* تعليق الصلوات للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين
وعلى نفس نهج مبدأ الحفاط على أرواح المصلين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اجتمعت بعض الإيبارشيات مع كهنتها عبر تقنية الفيديوكونفرانس وبعض الآليات الإلكترونية الأخرى، لبحث عودة فتح الكنائس، وبعد مشاورات معهم أصدرت بيانات معلنة تعليق الصلوات للحد من التجمعات خاصة مع انتشار فيروس كورونا ببعض المحافظات التابعة لها هذه الإيبارشيات، ومن بين هذه الإيبارشيات بني سويف والفشن والقوصية وجميع إيبارشيات محافظة سوهاج، ونجع حمادي والمنصورة وشبرا الخيمة وحلوان.

*إيبارشيات تبدأ الصلوات اليوم
بدأ اليوم عدد محدود من الإيبارشيات، تنظيم صلوات القداسات بإجراءات احترازية ووقائية أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة، وضمت هذه الإيبارشيات أسيوط وأبوتيج والأقصر وإسنا وبورسعيد والبحر الأحمر بعد قرار من أسقف كل إيبارشية باستئناف الصلوات.

* إيبارشية مغاغة تبدأ صلوات القداس.. الأسبوع المقبل
بقرار استثنائي لا يشمل التعليق أو البدء من الأسبوع الجاري، قرر الأنبا أغاثون، عودة صلوات القداسات ابتداءً من الأسبوع المقبل الموافق يوم 6 من شهر يوليو، وذلك بعد مشاورات مع الأطباء وكهنة الإيبارشية بعد اجتماع معاهم، وأيضًا للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل كنيسة حفاظًا على أرواح المصلين وللحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

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