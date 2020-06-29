كورونا يحبس 320 ألفًا في بريطانيا 14 يومًا

أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، قرارًا بإغلاق مدينة ليستر لمدة أسبوعين، وذلك في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا الذي عاود الارتفاع من جديد.ويعتقد مسئولو الصحة في بريطانيا أنه على الأقل يجب أن تستمر المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 320 ألف شخص في تنفيذ الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين بدون منح أي من الحريات التي سيتم إقرارها لباقي البلاد اعتبارًا من 4 يوليو، بما فيها فتح الحانات والمطاعم ودور السينما والحصول على إذن بإقامة الحفلات، وذلك وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.