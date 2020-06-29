حدائق أكتوبر: استمرار تنفيذ مشروع 262 عمارة بالإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، أنه يجري تنفيذ أعمال المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري، بالإضافة لتنفيذ أعمال الطرق بمشروع ٢٦٢ عمارة إسكان اجتماعي.وأوضح "رئيس الجهاز" في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة الإنجاز بلغت ما يقارب ٦% بزيادة قدرها ٣% عن المستهدف، طبقا للبرنامج الزمني للمشروع، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ اللاند كسيب.وقال "فتحي" إن المشروع يهدف إلى تسليم عدد 6288 وحدة سكنية كاملة التشطيبات للمواطنين، وجار أعمال التشطيبات بالواجهات للعديد من العمائر، بالتزامن مع تنفيذ جميع الخدمات بالمشروع، والتي تشمل تنفيذ سوق تجارية نموذج 8 محلات، وحضانة، ومدرسة تعليم أساسي، معلب خماسي.