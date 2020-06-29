رئيسة اليونان تزور جزيرة إيشيك.. وتركيا تصفها بالاستفزازية (صور)

أوضحت جريدة «سوزجو» التركية، أن تركيا تعتبر زيارة كاترينا سكلار بولو الرئيسة اليونانية إلى جزيرة إيشيك التابعة لمدينة أيدين التركية، التي يعتبرها الطرفان التركي واليوناني تابعة له، حركة استفزازية من قبل اليونان.واعتبرت الجريدة أن الرئيسة اليونانية التي تولت منصبها منذ مارس 2020، قامت بحركة استفزازية للجانب التركي، وذلك بزيارتها جزيرة إيشيك الموجودة على الحدود التركية اليونانية، والتي تعتبرها تركيا جزءًا من أراضيها وكذلك اليونان.يذكر أن سكلار وصلت إلى الجزيرة عبر طائرة هليكوبتر، واستغرقت الزيارة 4 ساعات، حيث ذهبت إلى السجن الوطني والمدرسة، كما ستزور رئاسة البلدية.