قبائل ليبيا تعيد فتح النفط وتفوض الجيش والبرلمان لإدارته

أعلن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية، الاثنين، إعادة فتح صمامات النفط بالحقول النفطية التي أغلقها في وقت سابق من أجل منع ميلشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج من استخدام عوائده في دعم الإرهاب والمرتزقة والعدوان التركي.وحذّر حراك المدن والقبائل في بيان مساء اليوم من أنه سيعيد إغلاق حقول النفط من جديد في حال استخدمت إرادات النفط مجددًا في قتل الليبيين وتجويعهم.كما فوض حراك المدن والقبائل الليبية الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان؛ لعدم وقوع إيرادات النفط بيد الميليشيات، مشددا في الوقت ذاته على أن النفط الليبي لكل الليبيين.ووجه حراك المدن والقبائل الليبية التحية لمصر لدورها في دعم إرادة الشعب الليبي، متعهدا في الوقت ذاته بالتصدي للعدوان التركي والمرتزقة والميلشيات الإرهابية.وبحث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي أمس مع الحكومة الليبية القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين، وشدد الاجتماع على إيجاد تسوية سياسية عادلة وفقا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات.